Психолог Наумова: у ребенка должен быть хотя бы час-полтора в день на безделье

Психолог Наталья Наумова в беседе с изданием «Москва 24» призвала родителей, которые по максимуму загружают своих детей на всевозможных кружках, оставлять им хотя бы 1,5 часа в день на безделье.

По словам специалиста, ученикам младших классов допустимо проводить на дополнительных занятиях до четырех часов в неделю, старших классов — до шести.

«Нужно смотреть, сколько времени уходит на домашнее задание, и по остаточному принципу — внеурочная деятельность», — сказала Наумова.

У перегруженного ребенка появляется переутомление, высокая возбудимость, агрессия и бессонница. Желание отправить ребенка на нелюбимый для него кружок пользы не принесет, добавила специалист.