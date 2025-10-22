Психолог Наумова рекомендовала обсуждать с детьми важность цифрового контроля

Детский психолог Наталья Наумова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что родителям необходимо договариваться с детьми о цифровом контроле, чтобы сохранить их доверие.

«Цифровой контроль важно согласовывать с ребенком, потому что дети очень хорошо разбираются в технических процессах — значительно лучше зачастую, чем родители. И они знают, как обходить контроль и не допустить слежки», — привел слова эксперта сайт «Известия».

По словам Наумовой, для сохранения доверительных отношений в семье важно объяснять детям риски и учить их защищать себя самостоятельно.

Клинический психолог Дарья Живина также подчеркнула, что дети особенно уязвимы перед кибератаками и мошенниками из-за отсутствия опыта и критического мышления.