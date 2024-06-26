Психолог Наумова рассказала, что присутствие питомца в доме понижает уровень стресса

Не каждый человек готов брать на себя ответственность за заботу о животном, при этом он может не догадываться, какую пользу приносят домашние питомцы. Об этом «ФедералПресс» рассказала семейный психотерапевт и психолог Наталья Наумова.

По словам эксперта, присутствие кошки или собаки в доме понижает уровень стресса у обитателей. Кроме того, когда человек заботится о другом живом существе, он повышает свою ценность.

«Зависит от каждого человека в семье — готовы ли люди заботиться о питомце. Потому что животное — это не игрушка, о нем необходимо заботиться, кормить, нужно уделять внимание, ласкать», — сказала специалист.

Наумова призвала брать животное домой лишь в том случае, если вы осознанно подошли к вопросу о его заботе.