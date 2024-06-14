Психолог Наумова призвала не отправлять в лагерь детей, которые психологически зависимы от взрослых

Несмотря на то, что большинство детей любят лагеря и рассматривают их как способ отвлечься от школы и повеселиться, есть те, кто чувствует себя в лагерях некомфортно. Об этом «Ридусу» рассказала детский психолог Наталья Наумова.

Специалист призвала родителей не отправлять в лагерь детей, которые сильно зависимы от взрослых психологически.

«Не стоит отправлять ребенка в лагерь, если он психологически сильно зависим от значимых взрослых, еще не умеет поддерживать свое эмоциональное состояние и не может сам себя обслуживать», — сказала Наумова.

Поездка в лагерь не должна выглядеть как наказание. Если вы видите, что ребенок не готов, не стоит противиться его желаниям, добавила психолог.

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