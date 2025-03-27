Психолог Наумова: пристрастие к игре «три в ряд» может обернуться выгоранием

Игры в жанре «три в ряд» не теряют популярности. Они помогают скоротать время в пути или перед сном и заряжают человека ощущением успеха. Феномен обсудила психолог Наталья Наумова, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, такие игры заставляют мозг незначительно напрягаться для решения простых задач — сбора трех одинаковых элементов в линию. Это приводит к выработке дофамина — вещества, которое мозг производит в предвкушении удовольствия. Однако у этой удовлетворенности есть и обратная сторона.

«Люди отмечают, что у них появляется прокрастинация, отсутствие интереса к рабочей деятельности, эмоциональное выгорание, и все в целом становится скучным и неинтересным», — пояснила специалист.

Подобный эффект, добавила психолог, могут вызывать не только игры, но и импульсивные покупки, общение с людьми и просмотр сериалов.