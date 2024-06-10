Психолог Наумова посоветовала родителям не прекращать психологические занятия с детьми в летний период

С наступлением летнего периода не рекомендуется прекращать психологические занятия с детьми. Как рассказала «ФедералПресс» психолог Наталья Наумова, постоянное общение ребенка со специалистом стимулирует его развитие.

Что касается секций и кружков, некоторые из них можно отложить до сентября. Однако если у ребенка есть желание посещать их, то в этом нет ничего плохого, главное, чтобы школьнику хватало времени на отдых.

Наумова отметила, что можно отдать ребенка в те секции, которые помогают развивать ловкость и координацию движений.

«С детьми школьного возраста, кому сложно даются какие-то уроки, можно немножко, например по два часа в неделю, заниматься этим предметом», — сказала она.

Хорошим выбором станут кружки рисования и музыки, добавила Наумова.