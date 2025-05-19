Психолог Наумова назвала публичное предложение о замужестве признаком психопатии

Известный актер Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной Зое Фуць перед футбольным матчем Российской премьер-лиги. Однако подобные жесты могут быть не столь романтичными, как кажется на первый взгляд. Такое заявление сделала психолог Наталья Наумова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, публичное предложение руки и сердца считается тревожным сигналом. Оно способно указывать на психопатию или другие проблемы с психикой у партнера.

«Многие ошибочно считают, что мужчина так сильно влюблен, что хочет сделать сюрприз и разделить свою радость с другими. Но это дает подозрение, что у человека есть психопатия, склонность к алкоголизму или другие акцентуации характера», — предупредила эксперт

Кроме того, публичное предложение может поставить девушку в неловкое положение. Как пояснила Наумова, порой потенциальная невеста отвечает согласием только из-за стеснения и давления окружающей обстановки.