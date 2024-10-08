Психолог Наумова: деньги и распределение обязанностей являются наиболее частыми причинами ссор в отношениях

Психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в разговоре с NEWS.ru назвала вопросы денег, детей и распределения обязанностей наиболее частыми причинами ссор в семейных отношениях.

Она пояснила, что пары конфликтуют из-за разногласий и желания отстоять свое мнение.

«При этом каждый чувствует, что его не понимают, не принимают и не ценят. Ссора разгорается, когда она попадает в детский триггер», — сказала специалист.

Несмотря на то, что ни одни отношения не обходятся без ссор, психолог призвала учиться смягчать конфликты, и не переходить на личности и оскорбления.