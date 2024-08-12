Психолог и психотерапевт Наталья Наумова назвала самые главные причины разводов в РФ. Одна из них — бедность, отметила эксперт в беседе с News.ru .

По ее словам, порой мужчины теряют интерес к профессиональной деятельности и начинают увлекаться алкоголем. В такой ситуации женщина вынуждена сама обеспечивать семью.

«Ей сложно, и она теряет все силы, чтобы поддерживать хорошие отношения с мужем, содержать его и детей», — пояснила Наумова.

Она также добавила, что к расколу в паре приводят частые конфликты, вызванные отсутствием взаимопонимания и уважения друг к другу.