Психолог Наринская назвала тишину базовой потребностью растущего мозга

В государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ» указывается, что число жалоб на повышенный уровень шума ежегодно увеличивается и уже исчисляется десятками тысяч. Ситуацию прокомментировала квантовый психолог Лерона Наринская, сообщил MIR24.TV .

Как пояснила специалист, тишина — это не просто комфорт, а базовая потребность развивающегося мозга.

«У ребенка ежедневно идет активная переработка информации, формируются нейронные связи, развиваются внимание, память и эмоциональный интеллект», — отметила эксперт.

По ее словам, постоянная звуковая нагрузка затрудняет концентрацию, повышает тревожность и усталость. Без периодов тишины мозг не способен полноценно отдыхать, особенно это важно для детей, которые только учатся контролировать эмоции и удерживать внимание.