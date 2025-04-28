В российских семьях становится все больше сторонников раздельных бюджетов. Причину феномена объяснила кандидат психологических наук Наталья Нагорнова, передала «Вечерняя Москва»,

По словам эксперта, растущая популярность такой модели объясняется техническим прогрессом и удобством современных банковских инструментов.

«Сейчас у каждого своя банковская карта, все услуги можно оплатить онлайн. Нет необходимости складывать наличные в одном месте и брать деньги из „общего котла“», — отметила специалист.

Предпочтение раздельному бюджету чаще отдают мужчины. Такое поведение обусловлено их уверенностью в себе и конкурентной средой на рынке знакомств, заявила психолог.