Психолог Нагорнова: тренд на раздельный семейный бюджет — следствие техпрогресса
В российских семьях становится все больше сторонников раздельных бюджетов. Причину феномена объяснила кандидат психологических наук Наталья Нагорнова, передала «Вечерняя Москва»,
По словам эксперта, растущая популярность такой модели объясняется техническим прогрессом и удобством современных банковских инструментов.
«Сейчас у каждого своя банковская карта, все услуги можно оплатить онлайн. Нет необходимости складывать наличные в одном месте и брать деньги из „общего котла“», — отметила специалист.
Предпочтение раздельному бюджету чаще отдают мужчины. Такое поведение обусловлено их уверенностью в себе и конкурентной средой на рынке знакомств, заявила психолог.
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