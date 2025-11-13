Психолог Мыскин перечислил «красные флаги», указывающие на надвигающийся кризис в браке

В отношениях пары могут возникать серьезные проблемы, которые заставляют задуматься о расставании. Семейный психолог Дмитрий Мыскин в беседе с Пятым каналом рассказал, какие «красные флаги» могут сигнализировать о надвигающемся кризисе в браке.

Первым тревожным знаком эксперт назвал поверхностное общение. Когда разговоры ограничиваются бытовыми вопросами, а глубокие темы исчезают, это указывает на потерю эмоциональной связи. Мыскин напомнил слова Ницше: «Брак — это долгий разговор», и именно умение говорить с интересом всю жизнь определяет прочность союза, написал сайт aif.ru.

Вторым сигналом становится увеличение физической дистанции. Если исчезает желание прикасаться к партнеру, отношения могут начать разрушаться. Интимная жизнь становится редкой и формальной или вовсе прекращается.

Третьим «флагом» является эмоциональное отчуждение. Вместо поддержки появляются раздражение и обиды, а интерес к жизни и партнеру снижается.

Четвертый признак — постоянные конфликты и попытки доказать свою правоту. По мнению психолога, важно сохранять уважение и стремиться к компромиссу, а не к победе.

Пятый сигнал — исчезновение общих интересов и планов. Когда у каждого из партнеров появляются свои дела, связь ослабевает. Эксперт советует искать новые совместные увлечения.

По мнению эксперта, наличие этих признаков не всегда означает конец отношений. Опытный семейный психолог может помочь паре увидеть ситуацию под другим углом и вернуть взаимопонимание.