Психолог Мустафина призвала воспринимать цели как шаги к стабильному успеху

С наступлением нового года появляется надежда на прогресс и рост. Чтобы достигнуть поставленных целей, нужно правильно настраивать ожидания. Об этом в беседе с RT рассказала психолог Эльнара Мустафина.

Специалист подчеркивает, что цели следует воспринимать как шаги к стабильному успеху. Реалистичная цель — это та, которую вы устанавливаете, принимая во внимание ваши собственные способности, ресурсы и ограничения. Важно отметить, что достижение каждой реалистичной цели приносит вам облегчение, мотивацию и предотвращает разочарование в себе. Когда вы приступаете к задаче с оптимизмом и уверенностью в своих силах, ваш мозг реагирует на нее соответственно и направляет вас к достижению цели.

Психолог предлагает придерживаться определенных принципов и этапов при постановке целей. Прежде всего, четко разделяйте личные и профессиональные амбиции. Определитесь, чего вы хотите достичь в ближайшей и долгосрочной перспективах, осознайте, что для вас действительно важно, и цели начнут выстраиваться сами собой.