Психолог Мухина сообщила, что формирование внутренней опоры поможет отказаться от погони за одобрением

Психолог Анна Мухина в интервью для Pravda.Ru объяснила, что стремление быть принятым в обществе — это естественная потребность человека, обусловленная инстинктом самосохранения.

Специалист отметила, что для преодоления страха быть отвергнутым важно развивать внутреннюю опору. Это возможно через осознание своих достоинств и недостатков, а также умение на них полагаться. Такой подход помогает постепенно уменьшить зависимость от мнения окружающих и обрести уверенность в себе.

По словам эксперта, полностью избавиться от влияния общества невозможно, ведь каждый — часть социума, но можно стать более самостоятельным. Именно это и помогает снизить страх быть неудобным для других, добавила «Пенза-пресс».