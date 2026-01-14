Психолог Мухина отметила, что привычный режим поможет справиться с тревогой после праздников и вернуться к работе

Резкий переход от отдыха к активной деятельности может вызвать тревогу и ощущение неопределенности. О том, как избежать этого, рассказала психолог и карьерный консультант Анна Мухина в беседе с ИА «ПензаПресс» .

Специалист посоветовала делить масштабные цели на конкретные шаги и выстраивать привычный режим, который дает чувство стабильности и уверенности.

«Когда мы делим большую задачу на понятные и выполнимые действия, тревога снижается, потому что человек видит, что постепенно движется к цели. Это дает ощущение контроля над ситуацией и возвращает уверенность в собственных силах», — отметила эксперт.

Важно соблюдать четкий распорядок дня и обращать внимание на сон и питание. Эти меры помогают снизить тревогу и вернуть уверенность в собственных силах, подчеркнула Мухина.