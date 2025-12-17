Психолог Мироненко указала на ценность практичных подарков на Новый год

Совсем скоро наступит Новый год, а значит, пришло время задуматься о подарках. Однако выбор подходящих презентов может оказаться непростой задачей. Советами поделилась психолог Анастасия Мироненко в беседе с радиостанцией Sputnik .

По словам специалиста, при выборе подарка стоит обращать внимание не на его материальную ценность, а на эмоции, которые он вызовет у получателя. Именно чувства играют ключевую роль в создании праздничного настроения.

«Правильный подарок — это тот, который способен оставить положительный след в жизни человека», — отметила Анастасия Мироненко.

Одним из универсальных решений психолог назвала предметы для украшения дома, такие как стильные элементы декора, уютные пледы или ароматические свечи. Также можно обратить внимание на канцелярию, посуду и носки. В заключение Мироненко указала на ценность практичных презентов, ведь они будут напоминать о заботе человека.