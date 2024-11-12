Психолог Миллер: женщина может подарить своему партнеру на Новый год путешествие или поход в спа

Психолог Александра Миллер в беседе с изданием NEWS.ru перечислила варианты подарков для мужчины на Новый год. Она рассказала, что лучше всего преподносить сюрприз, связанный с эмоциями.

Женщина может подарить своему возлюбленному путешествие, полет на воздушном шаре или поход в спа. Важно при этом учитывать пожелания самого партнера. Что касается подарка для женщины, лучше выбирать что-то материальное, но купленное от души.

«Подарить сюрпризом, но от души — это, конечно, здорово. Однако от души часто бывает очень опрометчиво, потому что даже марка подаренного украшения может очень расстроить», — сказала психолог.

У женщины лучше заранее поинтересоваться, чтобы она хотела получить в качестве подарка, добавила Миллер.