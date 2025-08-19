Психолог Миллер связала грейсексуальность у зумеров с развитием цифровых технологий

Среди зумеров стала набирать обороты тенденция грейсексуальности — снижения интереса к интимным контактам. В беседе с « Москвой 24 » ситуацию прокомментировала психолог и сексолог Александра Миллер.

Грейсексуалы испытывают влечение редко или в исключительных обстоятельствах, занимая промежуточное положение между обычными людьми и асексуалами. Развитие цифровых технологий и популярность соцсетей снижают частоту живого общения, особенно с противоположным полом, отметила эксперт. По ее словам, при виртуальном взаимодействии уменьшаются шансы на формирование глубоких эмоциональных привязанностей, являющихся базой для последующего физического притяжения.

Как пояснила специалист, молодежь переносит фокус внимания с секса на другие занятия, перенаправляя энергию в сферу профессиональной деятельности, учебы, творчества или хобби.