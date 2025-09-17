Психолог Миллер сравнила мужчин-итальянцев с «красивым, но бесполезным Ferrari»

Психолог Александра Миллер в беседе с Life.ru предостерегла россиянок от возможных трудностей в отношениях с иностранцами из-за различий в менталитете. Она отметила, что некоторые типажи мужчин могут превратить брак в испытание, где женщина будет играть роль не супруги, а служанки.

Итальянцы, по ее словам, похожи на «красивый, но бесполезный Ferrari» — страстные, но не готовые к решению бытовых вопросов. Испанцы же могут быть ревнивыми и темпераментными, что может привести к конфликтам.

Миллер также предостерегла от отношений с мужчинами из некоторых восточных стран, где роль женщины строго определена традициями. «Замуж за „восточного принца“ — это добровольно сдать себя в красивый, дорогой и вечный концлагерь с бархатными стенами», — уточнила психолог.

Главная сваха России Роза Сябитова поддержала позицию о важности учета характера и совместимости, а не национальности партнера. Она подчеркнула, что сознательно работает только с русскими мужчинами, поддерживая «отечественного производителя» и сохраняя «хороший генофонд» в стране.