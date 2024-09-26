Психолог Миллер: сладкий подарок со словами поддержки поможет человеку справиться с симптомами депрессии

Подаренная шоколадка способна поднять человеку настроение и даже помочь справиться с симптомами депрессии. Об этом рассказала психолог Александра Миллер в беседе с Пятым каналом.

По ее мнению, лакомство вместе со словами поддержки воспринимается лучше, чем дежурная фраза «Все будет хорошо».

Эксперт напомнила, что существуют различные языки любви: подарки, слова, прикосновения и другие акты утешения. Определенные комбинации могут улучшить душевное состояние близкого, добавил сайт «Аргументы и факты».

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