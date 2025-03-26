Психолог Миллер: самоанализ и позитивное мышление помогут поднять самооценку

Психолог Александра Миллер поделилась с News.ru способами повышения самооценки. Самоанализ и позитивное мышление могут стать инструментами для достижения уверенности в себе.
По словам эксперта, понимание причин низкой самооценки — первый шаг к ее повышению. С этой задачей поможет справиться ведение дневника, в котором можно фиксировать мысли и чувства.
«Позитивное мышление и регулярное повторение положительных утверждений о себе может изменить внутренний диалог», — заявила специалист.
Миллер посоветовала не заниматься самокритикой, поскольку мозг воспринимает такие высказывания всерьез. Лучше ставить перед собой небольшие задачи и постепенно их достигать — такие шаги повышают уверенность в своих силах.
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