Психолог Миллер: самоанализ и позитивное мышление помогут поднять самооценку

Психолог Александра Миллер поделилась с News.ru способами повышения самооценки. Самоанализ и позитивное мышление могут стать инструментами для достижения уверенности в себе.

По словам эксперта, понимание причин низкой самооценки — первый шаг к ее повышению. С этой задачей поможет справиться ведение дневника, в котором можно фиксировать мысли и чувства.

«Позитивное мышление и регулярное повторение положительных утверждений о себе может изменить внутренний диалог», — заявила специалист.

Миллер посоветовала не заниматься самокритикой, поскольку мозг воспринимает такие высказывания всерьез. Лучше ставить перед собой небольшие задачи и постепенно их достигать — такие шаги повышают уверенность в своих силах.