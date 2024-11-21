Психолог Миллер рассказала, что не все мужчины к 35 годам становятся самодостаточными

Далеко не все мужчины к 35 годам становятся самодостаточными, несмотря на принятые в обществе нормы. Об этом изданию «Инфо 24» рассказала психолог Александра Миллер.

Ранее российский риелтор высказал мнение, что если мужчина к 35 годам не обзавелся собственным жильем, то он этого уже никогда не сделает.

Действительно, к 35 годам многие мужчины определились с карьерой, личной жизнью и финансами, однако у некоторых есть какие-то свои конкретные обстоятельства, которые препятствуют развитию.

«Есть множество примеров людей, которые нашли свое призвание и достигли успеха и в более позднем возрасте», — добавила Миллер.

Чаще всего проблемы с достижением успеха у мужчин возникают из-за отсутствия четкой цели и стратегического планирования. Человек, которые не знает, куда хочет прийти, не сможет двигаться в сторону успеха, сообщила психолог.