Психолог Миллер: проблемы с выражением эмоций у мужчин провоцируют сердечно-сосудистые заболевания

Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер посоветовала мужчинам перестать стесняться говорить о своих эмоциях. Преодоление внутреннего барьера поможет даже в общении с женщинами, отметила эксперт в беседе с «Инфо24».
Она напомнила, что воспитание девочек и мальчиков отличается. Последних, например, учат держать чувства при себе. С возрастом привычка остается и доставляет множество неудобств. Так, появляются сложности с переживанием стресса, что впоследствии выливается в сердечно-сосудистые заболевания, пояснила психолог.
По ее словам, многие современные родители воспитывают детей, игнорируя гендерные стереотипы. В данном подходе помогает разобраться многочисленная литература.
Агентство по кибербезопасности не нашло нарушений на выборах в США
Победившему на выборах президента США Трампу назначили дату инаугурации
Каменный валун раздавил машину вместе с пассажирами в Узбекистане
Лукашенко поздравил Трампа с возвращением в президенты
Против обозвавшей строителей «русней» москвички завели дело об экстремизме
Рейд по борьбе с нетрезвыми водителями завершат в Одинцове 10 ноября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте