Психолог Миллер: проблемы с выражением эмоций у мужчин провоцируют сердечно-сосудистые заболевания

Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер посоветовала мужчинам перестать стесняться говорить о своих эмоциях. Преодоление внутреннего барьера поможет даже в общении с женщинами, отметила эксперт в беседе с « Инфо24 ».

Она напомнила, что воспитание девочек и мальчиков отличается. Последних, например, учат держать чувства при себе. С возрастом привычка остается и доставляет множество неудобств. Так, появляются сложности с переживанием стресса, что впоследствии выливается в сердечно-сосудистые заболевания, пояснила психолог.

По ее словам, многие современные родители воспитывают детей, игнорируя гендерные стереотипы. В данном подходе помогает разобраться многочисленная литература.