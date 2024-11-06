Психолог Миллер: проблемы с выражением эмоций у мужчин провоцируют сердечно-сосудистые заболевания

Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер посоветовала мужчинам перестать стесняться говорить о своих эмоциях. Преодоление внутреннего барьера поможет даже в общении с женщинами, отметила эксперт в беседе с «Инфо24».

Она напомнила, что воспитание девочек и мальчиков отличается. Последних, например, учат держать чувства при себе. С возрастом привычка остается и доставляет множество неудобств. Так, появляются сложности с переживанием стресса, что впоследствии выливается в сердечно-сосудистые заболевания, пояснила психолог.

По ее словам, многие современные родители воспитывают детей, игнорируя гендерные стереотипы. В данном подходе помогает разобраться многочисленная литература.

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