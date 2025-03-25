Психолог Миллер посоветовала мужчинам не увлекаться духовными практиками

Психолог Александра Миллер высказалась о демографическом кризисе. Такое положение дел стало следствием формирования нового поколения без четкой цели и стремлений, отметила эксперт в беседе с « Инфо24 ».

Специалист подчеркнула важность активной и ответственной модели мужской роли. Каждый человек должен вносить вклад в общество, чтобы оно сохраняло свою идентичность, заявила эксперт.

«Еще одна важная тема — <…> чрезмерное увлечение мужчин духовными практиками, самокопанием и поиском смыслов», — заявила психолог.

По ее словам, «прокачивание очередной чакры» может привести к потере финансового благополучия. В данном вопросе стоит не забывать о материальности мира, ведь во всем нужна гармония, добавила Миллер.