Психолог Миллер: пережить расставание поможет спорт, массаж и изучение нового языка

Расставание с партнером — сложный психологический момент в жизни каждой женщины. Чтобы не довести ситуацию до состояния депрессии, необходимо избавляться от гормона стресса — кортизола, рассказала психолог Александра Миллер в беседе с Life.
Важно не закрываться в себе, а, напротив, устанавливать как можно больше социальных связей. Общение с новыми людьми поддержит настроение и не позволит поставить жизнь на паузу, отметила специалист.
Миллер также посоветовала найти новое хобби — записаться на танцы, йогу, выучить новый язык. Освободиться от негативных эмоций поможет спорт, массаж и качественный отдых.
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