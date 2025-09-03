Психолог Миллер отметила, что раздельный сон может улучшить интимную жизнь пары

Психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с Life высказалась об исследовании, которое показало, что все больше россиянок отказываются спать в одной кровати с мужьями. По ее мнению, раздельный сон может быть полезен для брака, если он способствует комфорту и безопасности обоих партнеров.

С точки зрения психологии, решение спать раздельно может быть проявлением заботы о качестве жизни. Если один из партнеров храпит или работает в ночную смену, раздельный сон становится необходимостью. Это помогает избежать хронического недосыпа, который может привести к раздражительности и снижению либидо.

Кроме того, личное пространство важно для психологического здоровья. Отдельная спальня или кровать могут стать местом, где можно восстановить силы и побыть наедине с собой.

Некоторые считают, что раздельный сон убивает секс. Однако, как утверждает сексолог, скучный и рутинный секс, а не раздельные кровати, приводит к угасанию страсти. Раздельный сон может сделать интимную жизнь более осознанной и желанной.