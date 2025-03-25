Психолог и сексолог Александра Миллер прокомментировала результаты исследования специалистов Варшавского университета. Они пришли к выводу: чем менее привлекательным мужчина себя считает, тем больше он старается доставить женщине удовольствия, сообщил « Инфо24 ».

По мнению эксперта, общество часто «навешивает ярлыки на внешность». Идея о том, что уверенные в себе мужчины обязательно окажутся плохими партнерами, является лишь упрощенным стереотипом, заявила эксперт.

«Привлекательные мужчины могут иногда полагаться на свою внешность, что может уменьшить их мотивацию к развитию навыков в искусстве любви», — допустила психолог.

Однако сексуальная совместимость и удовлетворение зависят от многих факторов, отметила Миллер. Главную роль играют индивидуальные черты характера, прошлый опыт и уровень эмоциональной близости между партнерами.