Психолог Миллер назвала чрезмерное обаяние признаком начальника-психопата

Психолог Александра Миллер перечислила признаки психопатии у начальников в беседе с сайтом « Абзац ». К ним относятся, например, желание избежать ответственности и чрезмерное обаяние.

По словам эксперта, психопаты зачастую не умеют сопереживать окружающим. Игнорирование жалоб и проблем сотрудников — тревожный сигнал.

«Кроме того, если руководитель часто использует других для достижения своих целей, избегает ответственности, обманывает, манипулирует коллегами, ищет виноватых в провалах и ошибках — это также может указывать на психопатические тенденции», — отметила эксперт.

По ее словам, стоит быть осторожными с начальниками, которые проявляют излишнее обаяние. Такая уверенность позволяет им завоевывать доверие окружающих, добавила «Свободная пресса».