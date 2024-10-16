Психолог Миллер: количество подписчиков в соцсетях не может быть показателем характера человека

Психолог Александра Миллер прокомментировала исследование, результаты которого указали на склонность людей с небольшим количеством интернет-друзей к совершению преступлений. Об этом сообщил News.ru .

По словам эксперта, число подписчиков в социальных сетях ничего не говорит о характере человека.

«Многие создают фейковые страницы или, наоборот, не хотят афишировать, что они зарегистрированы в соцсети, но все же склонны быть в курсе событий», — отметила специалист.

Она также напомнила, что не все могут прокачивать свои страницы. Кроме того, не каждый способен создавать интересный контент.