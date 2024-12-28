Психолог Миллер: эмоциональная неустойчивость мешает финансовому успеху

Люди, подверженные сильным эмоциям, могут совершать фатальные ошибки, которые приводят к краху как в бизнесе, так и в личной жизни. Об этом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер в интервью «Инфо24» .

По словам специалиста, когда человек не может справиться со своими эмоциями и регулировать их, он принимает необдуманные решения. На волне сильных эмоций многие разрывают важные связи, что в итоге приводит к серьезным последствиям в обеих сферах, отмечает Gazeta.spb.

Миллер подчеркнула важность эмоционального интеллекта. Он включает в себя не только эмпатию, но и способность управлять собственными эмоциями, особенно в стрессовых ситуациях. Это напрямую связано с финансовым успехом и общим благополучием.