Психолог Миллер: человек может оставаться инфантильным всю жизнь
Эмоциональная зрелость не имеет ничего общего с реальным возрастом. Об этом заявила практикующий психолог Александра Миллер в беседе с «Инфо 24».
По ее словам, инфантильность проявляется через избегание проблем и манипуляции. Свойственное детям поведение человек может сохранять до конца своих дней, отметила эксперт.
Она пояснила, что такие люди испытывают сложности в общении. Из-за чрезмерных эмоций им сложно построить семью и достичь успехов в карьере.
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