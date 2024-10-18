Психолог Миллер: человек может оставаться инфантильным всю жизнь

Эмоциональная зрелость не имеет ничего общего с реальным возрастом. Об этом заявила практикующий психолог Александра Миллер в беседе с « Инфо 24 ».

По ее словам, инфантильность проявляется через избегание проблем и манипуляции. Свойственное детям поведение человек может сохранять до конца своих дней, отметила эксперт.

Она пояснила, что такие люди испытывают сложности в общении. Из-за чрезмерных эмоций им сложно построить семью и достичь успехов в карьере.