Психолог Михеичева сообщила о положительном влиянии питомцев на атмосферу в семье

Домашние животные могут выступать в роли «посредников» в семейных отношениях, поддерживая теплую атмосферу в доме. Об этом рассказала психолог Александра Михеичева в беседе с News.ru .

По ее словам, питомцы способствуют снижению напряжения и укрепляют эмоциональную связь между членами семьи.

«Кошка или собака могут смягчить напряжение в доме, помочь снять стресс, стать источником радости и эмоционального контакта», — отметила эксперт.

Она также добавила, что исследования подтверждают положительное влияние домашних животных на устойчивость семьи к стрессу и качество отношений. Однако питомцы не способны решить глубинные проблемы пары.