Психолог Михеичева отметила, что совместный смех помогает партнерам укрепить отношения

Юмор и ирония играют важную роль в укреплении семейных уз и предотвращении конфликтов. Об этом заявила социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева в беседе с News.ru .

«Юмор — это особый способ справляться со сложностями и находить общий язык. В семейных отношениях он играет роль своеобразного "эмоционального клея": помогает партнерам смягчать конфликты и чувствовать себя ближе друг к другу», — привел слова специалиста сайт Ura.ru.

По словам эксперта, совместный смех сближает партнеров и помогает им справляться с трудностями. Михеичева подчеркнула, что смех активирует чувство безопасности и доверия, а также помогает сублимировать негативные эмоции. Важно, чтобы шутки были направлены на обстоятельства, а не на личность партнера.