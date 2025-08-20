Психолог Михайлова указала на связь адаптации к школе и домашней обстановки

Фото: Медиасток.рф

Поход в первый класс — серьезное испытание для ребенка. Его жизнь кардинально меняется, и важно, чтобы рядом был понимающий взрослый, который станет опорой. Об этом рассказала медицинский психолог Дарья Михайлова в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, успешная адаптация зависит от домашней обстановки. Она должна быть ресурсом и надежным тылом для ребенка. Важно, чтобы дома первоклассника ждала атмосфера принятия и безопасности.

Как пояснила специалист, за несколько недель до начала учебы стоит постепенно смещать режим сна и бодрствования к школьному ритму. Полноценный ночной отдых — фундаментальный регулятор эмоционального состояния и способности к адаптации.

Эксперт также рекомендовала формировать у ребенка восприятие школы как территории увлекательных открытий, новых знаний и интересных знакомств.

