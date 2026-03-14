Психолог Медяник сочла неэффективными тренинги по «прокачке денежной чакры»

Кандидат психологических наук Ольга Медяник в беседе с KP.RU прокомментировала тренинги, обещающие быстрое обогащение после «прокачки денежной чакры».

По мнению эксперта, такие обещания далеки от реальности. Идеи о возможности быстрой «перепрошивки» убеждений, формировавшихся годами, являются значительным упрощением.

«Часть таких тренингов работает на эффекте эйфории», — объяснила специалист.

Она отметила, что участники таких тренингов на несколько дней погружаются в атмосферу воодушевления и под влиянием вдохновляющих речей начинают верить в возможность резкого изменения своей финансовой ситуации. Однако по возвращении к обычной жизни старые привычки и установки вновь дают о себе знать.