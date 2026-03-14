Психолог Медяник объяснила, что зачастую финансовые фобии формируются в детстве

Кандидат психологических наук Ольга Медяник рассказала KP.RU , что страх остаться без денег может принимать форму финансовой фобии и препятствовать принятию важных решений.

Эксперт подчеркнула, что подобные страхи часто берут начало в детстве. Если ребенок регулярно слышит разговоры о нехватке средств или негативные комментарии о богатстве, эти установки могут закрепиться на долгие годы и влиять на поведение во взрослом возрасте.

«Финансовая фобия — это не просто „я немного переживаю за деньги“. Это когда тревога настолько захватывает все пространство внутри, что вы буквально не можете действовать», — отметила Медяник.

По ее словам, в результате человек начинает избегать финансовых решений: опасается брать кредиты, обсуждать зарплату или строить планы на будущее. Преодолеть такую тревогу помогает грамотное планирование бюджета.