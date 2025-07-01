Психолог Масолова увидела пользу в просмотре фильмов ужасов

Психолог Елена Масолова сообщила NEWS.ru , что просмотр фильмов ужасов может быть полезен для психического здоровья. По ее мнению, такие фильмы позволяют людям столкнуться с пугающими темами в безопасной и контролируемой обстановке.

Люди предпочитают фильмы ужасов потому, что это дает возможность испытать страх в условиях, где нет реальной опасности. Если человек в жизни избегает ситуаций, вызывающих страх, то фильмы ужасов могут помочь ему выразить это чувство опосредованно, через дефлексию. Таким образом, человек может столкнуться со своим страхом и завершить незавершенный гештальт, проработав неосознанные тревоги и страхи, объяснила Масолова.

Психолог также отметила, что фильмы ужасов могут компенсировать недостаток острых ощущений в повседневной жизни. Если человеку не хватает сильных эмоций или он подавляет агрессию, жанр ужасов помогает косвенно прожить эти чувства. Кроме того, такие фильмы позволяют исследовать табуированные темы, такие как смерть или насилие, без осуждения со стороны общества.

По словам Масоловой, любовь к фильмам ужасов может указывать на то, что жизнь человека скучна и ему не хватает острых переживаний. Либо человек не позволяет себе проявлять агрессию, и через идентификацию с героями фильма он может проживать запретные чувства.