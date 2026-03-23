Психолог Масленникова рассказала о влиянии гаджетов на развитие речи у детей

Использование гаджетов может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на развитие речи у детей. О рисках чрезмерного увлечения цифровыми устройствами рассказала психолог «СМ-Клиники» для детей Екатерина Масленникова в интервью «Газете.Ru» .

По словам психолога, смартфоны и планшеты предоставляют доступ к образовательным приложениям, способствующим изучению новых слов и развитию коммуникативных навыков. Однако, если дети проводят слишком много времени перед экранами, это может сократить живое общение с родителями и сверстниками, что негативно скажется на развитии речи и внимании.

Масленникова подчеркнула, что в возрасте двух-трех лет дети активно учатся говорить и взаимодействовать с окружающими. Игры, чтение книг и общение лицом к лицу способствуют развитию словарного запаса и навыков невербального общения.

«Когда ребенок проводит слишком много времени за экраном, он может упустить возможности для живого общения», — предупредила психолог.

Это может привести к затруднениям в социальных ситуациях и проблемам с выражением мыслей и эмоций.

Чтобы поддерживать развитие речи и социальных навыков ребенка, важно установить баланс между использованием гаджетов и живым общением. Психолог отметила, что цифровая гигиена важна для всей семьи, и призвала родителей создавать условия для гармоничного развития личности ребенка.