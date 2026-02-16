Психолог Масленникова назвала детские капризы неотъемлемым этапом взросления

Детские истерики — это неотъемлемый этап взросления, особенно в возрасте от года до четырех лет. В этот период эмоциональная сфера активно развивается, а навыки самоконтроля только формируются. Об этом рассказала психолог Екатерина Масленникова в беседе с Life.ru .

Специалист рекомендовала признавать чувства ребенка и показывать, что его эмоции замечены и понятны. Простые фразы поддержки способны снизить напряжение и ускорить успокоение.

По словам эксперта, иногда помогает объятие или легкое прикосновение, если ребенок не отталкивает взрослого. Можно аккуратно переключить внимание на другую деятельность. При этом границы должны оставаться четкими: если правило установлено, его важно соблюдать последовательно и без крика.