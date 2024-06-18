Психолог Мартынов: длительное пребывание в тревоге может вызвать проблемы со сном

Паника и длительная тревожность оказывают негативное влияние на физическое и психическое здоровье человека. Так, со временем могут возникнуть проблемы со сном, сообщил аналитический психотерапевт Игорь Мартынов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, также долгое пребывание в стрессе ухудшает общее физическое здоровье и состояние сердечно-сосудистой системы. Кроме того, панические состояния способствуют развитию гипертонии и сердечной недостаточности, сообщил «ФедералПресс».

Мартынов посоветовал не стесняться обращаться за помощью к специалистам. Психологи помогут справиться с тревогой и вернуть качество жизни.