Психолог Мансурова призвала обращаться за помощью при признаках депрессии

Люди зачастую не воспринимают депрессию как серьезную проблему и избегают обращения к профессионалам. В таком состоянии человек может считать, что он просто в плохом настроении, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Ирина Мансурова.

Она призвала не стесняться обращаться за помощью, в том числе и в благотворительные организации. По ее словам, многочисленные пациенты страдают от клинической депрессии, и некоторым из них не обойтись без медикаментозного лечения, поскольку состояние уже стало хроническим.

Человек может думать, что его просто одолевает меланхолия, и он в состоянии справиться с ситуацией — где-то поплакать, переключить внимание, перенести перепады настроения. Однако вскоре может появиться ощущение, что все вокруг плохо, а жизнь теряет свои яркие краски.

Мансурова подчеркнула, что на сегодняшний день услуги психологов могут быть дорогостоящими. Поэтому она настоятельно рекомендовала искать поддержку в фондах, не бояться обращаться за помощью — там работают квалифицированные специалисты.