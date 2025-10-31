Психолог Маннанова отметила, что разрыв не всегда является лучшим решением проблем в отношениях с близкими

Кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии Елена Маннанова рассказала корреспонденту ИА «Время Н» , почему разрыв не всегда является лучшим решением проблем в отношениях с близкими.

По словам Маннановой, когда человека учат видеть корень всех проблем исключительно в других людях и рекомендуют радикальный разрыв связей как единственный выход, это не решение, а форма эмоционального бегства. Такой подход лишает человека веры в свою способность влиять на собственную жизнь.

Профессиональные психотерапевты помогают пациенту увидеть, что проблема не в конкретном человеке, а в деструктивных паттернах взаимодействия. Задача — не «вычеркнуть» человека, а научиться выстраивать с ним здоровые границы и способы общения.

Маннанова отмечает, что клиентам важно задавать себе вопросы о своей роли в ситуации и принимать ответственность за свои действия и реакции. Она подчеркивает: «Ответственность — это не вина, а власть над своей жизнью».