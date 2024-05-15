Психолог Малахова посоветовала родителям учитывать интересы детей при организации их отдыха летом | 360°

Общество 15 мая 2024, 16:51 Психолог Малахова посоветовала родителям учитывать интересы детей при организации их отдыха летом

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Не существует какого-то единого верного способа организации летнего отдыха для детей. То, что устраивает одних родителей, может совершенно не устраивать других, рассказала «ФедералПресс» детский психолог Полина Малахова.

По словам специалиста, при организации отдыха родители в первую очередь должны опираться на интересы своих детей и на свои финансовые возможности.

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Невозможно не подпускать ребенка все лето к компьютеру, если ему нравятся видеоигры. В этом вопросе взрослым следует поискать баланс, добавила специалист.