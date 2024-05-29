Психолог Малахова: навыки саморегуляции помогут справиться с волнением на ЕГЭ

Многие выпускники на протяжении всего учебного года со страхом ждут выпускных экзаменов. Справиться с волнением на ЕГЭ помогут навыки саморегуляции, сообщила детский психолог Полина Малахова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, если правильно использовать имеющийся опыт, даже негативный, можно научиться справляться с эмоциями и переживанием лучше. Главное — помнить свою цель и продолжать к ней идти.

Даже в случае неудачи на экзамене не стоит воспринимать ситуацию как конец света, посоветовала Малахова.