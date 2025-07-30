Психолог Малафеева посоветовала соотносить права и обязанности подростка на даче

В период каникул подростки часто помогают родственникам на дачах, но иногда это приводит к спорам. Клинический психолог Юлия Малафеева рассказала в беседе с « ФедералПресс », как вовлекать детей в садовые работы без конфликтов.

Эксперт посоветовала постепенно привлекать детей к помощи семье на каждом возрастном этапе. Так, трехлетний ребенок может убрать со стола, а шестилетний — помочь принести сумку из магазина или собрать ягоды в огороде. С подростками, которые уже привыкли помогать, можно обсудить права и обязанности, соотнеся их.

«Ты можешь пойти подольше гулять, но я должен видеть, что ты взрослый, поэтому посуда должна быть убрана или твоя грядка прополота», — привела пример психолог.

По мнению Малафеевой, такой подход работает лучше, чем принуждение, которое может вызвать сопротивление.