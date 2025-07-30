Психолог Маклакова рассказала, что посиделки с угощениями помогают укрепить дружбу

Подарки, посиделки с угощениями и откровенные беседы способствуют укреплению дружбы. Об этом рассказала психолог Наталья Маклакова в беседе с «Москвой 24».
Эксперт отметила, что взрослым сложнее поддерживать дружеские отношения, чем детям, так как у первых мало времени из-за обязанностей. Современная жизнь с ее конкуренцией и акцентом на материальные цели усложняет поддержание приятельских отношений.
Чтобы укрепить дружеские связи, психолог предложила три принципа: дарить подарки (не только материальные, но и добрые слова), говорить о сокровенном и делиться переживаниями, а также организовывать совместные посиделки с угощениями.
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