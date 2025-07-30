Психолог Маклакова рассказала, что посиделки с угощениями помогают укрепить дружбу

Подарки, посиделки с угощениями и откровенные беседы способствуют укреплению дружбы. Об этом рассказала психолог Наталья Маклакова в беседе с « Москвой 24 ».

Эксперт отметила, что взрослым сложнее поддерживать дружеские отношения, чем детям, так как у первых мало времени из-за обязанностей. Современная жизнь с ее конкуренцией и акцентом на материальные цели усложняет поддержание приятельских отношений.

Чтобы укрепить дружеские связи, психолог предложила три принципа: дарить подарки (не только материальные, но и добрые слова), говорить о сокровенном и делиться переживаниями, а также организовывать совместные посиделки с угощениями.