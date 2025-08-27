Психолог Маклакова предложила придумать особый ритуал прощания с ребенком перед школой

Детская тревожность, связанная со школьной жизнью, — это распространенное явление, которое нельзя оставлять без внимания. Об этом сообщила педагог-психолог Наталья Маклакова в беседе с РИАМО .

По ее словам, причины тревожности могут крыться в переживаниях из-за разлуки с близкими, страхов перед учителем, низкой самооценки или сложностей в общении с одноклассниками.

Специалист посоветовала внимательно выслушивать ребенка, избегая обвиняющих формулировок. Примерно за несколько дней до первого школьного звонка стоит подготовить рюкзак, примерить школьную форму, прогуляться вместе к зданию школы и поделиться с ребенком радостными ожиданиями от грядущего учебного года. Также эксперт предложила придумать особенный ритуал прощания, например «обнимашки на счастье», добавил «ФедералПресс».