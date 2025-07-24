Психолог Маклакова посоветовала парам вести график общения для укрепления отношений

Чтобы сохранить крепкую связь между партнерами, занятыми работой, рекомендуется ввести четкий график общения и проводить больше времени вместе. Такими советами поделилась семейный психолог Наталья Маклакова в интервью «СтальМедиа» .

Как отметила специалист, утром стоит обмениваться теплыми словами и поцелуем перед уходом на работу, днем поддерживать контакт сообщениями, а вечером устраивать совместный ужин. Важно выделять хотя бы один день в неделю исключительно для пары, отключив телефоны и проведя время наедине.

Кроме того, Маклакова рекомендует мужчине и женщине регулярно встречаться на ланч, если позволяют обстоятельства, а дома организовывать совместные прогулки, походы в кино или отдых на природе. Такие ежедневные и еженедельные ритуалы укрепляют эмоциональную близость и помогают избежать отдаления партнеров друг от друга.