Психолог Макарова призвала родителей отказаться от незаслуженной похвалы в адрес ребенка

Родители стремятся воспитать счастливого и уверенного в себе ребенка, но некоторые привычные фразы могут нанести его психике больше вреда, чем конфликты. Подробнее рассказала психолог Кира Макарова в интервью «КомсаNews» .

По словам эксперта, похвала нужна ребенку, но она должна быть заслуженной. Когда родители хвалят авансом или из желания успокоить любой ценой, одобрение превращается в лесть, а у ребенка формируется зависимость от такого отношения.

«Поведение матери не должно зависеть от успехов ребенка. Мать любит безусловно — любого: успешного, неуспешного, банкира, бомжа, двоечника, отличника», — добавила психолог.

Сравнение с другими детьми она также сочла недопустимым, так как это может вызвать у ребенка чувство, что его любят только тогда, когда он соответствует чьим-то ожиданиям.