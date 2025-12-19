Психолог Макарова дала советы одиноким людям по планированию новогодних праздников

Новогодние каникулы требуют внимательного планирования, особенно если их предстоит провести в одиночестве. Клинический психолог и врач интегративной медицины Екатерина Макарова в интервью «Известиям» рассказала, как сделать этот период насыщенным и приятным.

Эксперт советует отказаться от пассивного восприятия одиночества и вместо этого задуматься о причинах этого состояния и разработать план действий для его изменения. Она рекомендует составить социальный график, включающий визиты к друзьям и родственникам или их приглашение к себе, предварительно обсудив время и подготовив подарки.

«Необходимо распределить домашние дела и активности так, чтобы между событиями оставалось время на отдых и восстановление сил», — советует Макарова. В расписание стоит включить культурные мероприятия, такие как просмотр фильма или посещение выставки.

Особое внимание уделяется планированию новогодней ночи. Даже в одиночестве можно найти варианты: присоединиться к друзьям или родственникам, отправиться в ресторан или отель с праздничной атмосферой, или организовать активный отдых на природе. Главное — иметь четкий и вдохновляющий план.

Для сохранения здоровья и быстрого возвращения к рабочему ритму после каникул важно соблюдать режим, включая качественный ночной сон. Новогодняя ночь может быть исключением. По мнению Макаровой, умение планировать досуг и общение тесно связано с умением строить свою жизнь в целом.